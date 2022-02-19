Інформаційне прикриття агресії: як працює пропаганда РФ

Події останніх днів показали: Росія готова атакувати Україну на всіх фронтах, включно з інформаційним. Російська пропаганда – невід’ємний супутник будь-якого загострення на Донбасі або біля українського кордону.

Про те, як вона змінюється, як доходить до західних країн і як діє в умовах нинішньої кризи, редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поговорив з керівником Центру стратегічних комунікацій Ігорем Солов’єм.

Як і раніше, цю розмову можна подивитися на нашому YouTube-каналі, а також почитати в матеріалі Як працює пропаганда РФ, як вона потрапляє на Захід та яка її роль у нинішній кризі.

Про що говорив Ігор Соловей:

"Регулярні аналізи, яки проводить наш Центр, показують: новини, які могли б стати приводом для вторгнення, які мають на меті показати якісь "злочини" українських військових проти мирного населення, з’являються з періодичністю десь раз на тиждень чи на два – залежно від ситуації".

"А оскільки Україна ні на кого не збирається нападати, то тоді цю причину потрібно вигадати. І ось вони раз за разом готують чергові страшилки, створюючи таким чином привід для війни".

"Тільки-но у західних ЗМІ почалися публікації про концентрацію російських військ біля кордону України, активізувалася і роспропаганда. Спочатку вони почали вкидати старі історії – про найманців, про гей-батальйони, про те, що Україна фальсифікувала відео з першим бойовим використанням безпілотника "Байрактар". Однак незабаром вони побачили, що ці старі трюки вже не працюють, і почали видумати нові. Тепер там роблять ставку на звинуваченнях Заходу, що вони просто придумали нинішню кризу".

"Наразі якась частина фейків і дезінформації залишається на рівні ОРДЛО, але певну частину вони намагаються продати зовнішньому світу. Зараз ми бачимо нову спробу вийти на західну аудиторію. Ще донедавна окупована територія була закрита і туди нікого з незалежних журналістів не пускали… Але віднедавна влада ОРДЛО демонструє небувалу відкритість".

"Це було їм потрібно, щоби в нинішньому загостренні показати своє людське обличчя і донести свої меседжі на західну аудиторію".

Соловей каже, що роспропаганда потрапляє на Захід різними шляхами. Наприклад, в Італії більш прихильно ставляться до Росії ті медіа, які належать до певної медіагрупи, зокрема, Сільвіо Берлусконі.

"Цікава ситуація в Угорщині, де наразі дуже багато антиукраїнської інформації. У них головним ретранслятором новин та будь-якої інформації є державне інформаційне агентство, яке має партнерські відносини з російським інформагентством. І вони просто некритично беруть все, що там з’являється. Виходить дуже ефективний та малозатратний шлях популяризації своєї пропаганди".

"Путін буде гратися з цим зверненням [звернення Держдуми до президента РФ щодо визнання так званих "республік"], використовуючи його як таке "опудало" для Заходу і таку собі страшилку: мовляв, якщо ви не будете зі мною домовлятися про заходи безпеки в цілому в Європі, включаючи українське питання, не змусите Україну виконувати "Мінськ" в інтерпретації Росії, то таким буде наш наступний крок".

Докладніше - у матеріалі Як працює пропаганда РФ, як вона потрапляє на Захід та яка її роль у нинішній кризі. Нагадаємо, що відеоверсію інтерв’ю можна подивитися на нашому Youtube-каналі.