Информационное прикрытие агрессии: как работает пропаганда РФ

События последних дней показали: Россия готова атаковать Украину по всем фронтам, включая информационный. Российская пропаганда – неотъемлемый спутник любого обострения на Донбассе или у украинской границы.

О том, как он меняется, как доходит до западных стран и как действует в условиях нынешнего кризиса, редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с руководителем Центра стратегических коммуникаций Игорем Соловьем.

Как и раньше этот разговор можно посмотреть на нашем YouTube-канале, а также прочесть в материале Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе.

О чем говорил Игорь Соловей:

"Регулярные анализы, которые проводит наш Центр, показывают: новости, которые могли бы стать поводом для вторжения, которые имеют целью показать какие-то "преступления" украинских военных против мирного населения, появляются с периодичностью раз в неделю или две - в зависимости от ситуации".

"А поскольку Украина ни на кого не собирается нападать, то тогда эту причину нужно придумать. И вот они то и дело готовят очередные страшилки, создавая таким образом повод для войны".

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации российских войск у границы Украины, активизировалась и роспропаганда. Сначала они начали вбрасывать старые истории – о наемниках, о гей-батальонах, о том, что Украина фальсифицировала видео с первым боевым использованием беспилотника "Байрактар" Однако скоро они увидели, что эти старые трюки уже не работают, и начали выдумать новые. Теперь там делают ставку на обвинениях Запада, что они просто придумали нынешний кризис.

Пока какая-то часть фейков и дезинформации остается на уровне ОРДЛО, но определенную часть они пытаются продать внешнему миру. Сейчас мы видим новую попытку выйти на западную аудиторию. Еще недавно оккупированная территория была закрыта и туда никого из независимых журналистов не пускали… Но с недавних пор власти ОРДЛО демонстрируют небывалую открытость".

"Это было им нужно, чтобы в нынешнем обострении показать свое лицо и донести свои месседжи на западную аудиторию".

Соловей говорит, что роспропаганда попадает на Запад разными путями. К примеру, в Италии более благосклонно относятся к России те медиа, которые принадлежат к определенной медиагруппе, в частности, Сильвио Берлускони.

"Интересная ситуация в Венгрии, где сейчас очень много антиукраинской информации. У них главным ретранслятором новостей и любой информации является государственное информационное агентство, имеющее партнерские отношения с российским информагентством. И они просто некритично берут все, что там появляется. Выходит очень эффективный и малозатратный путь популяризации своей пропаганды".

"Путин будет играть с этим обращением [обращение Госдумы к президенту РФ относительно признания так называемых "республик"], используя его как "пугало" для Запада и страшилку: мол, если вы не будете со мной договариваться о мерах безопасности в целом в Европе, включая украинский вопрос, не заставите Украину выполнять "Минск" в интерпретации России, так будет наш следующий шаг".

Подробнее - в материале Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе. Напомним, что видеоверсию интервью можно посмотреть на нашем YouTube-канале.