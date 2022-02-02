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Парламент Грузії схвалив резолюцію на підтримку України, не згадавши про РФ

Середа, 2 лютого 2022, 10:53

Парламент Грузії схвалив резолюцію "щодо можливої військової ескалації в Україні", втім, не згадавши напряму Російську Федерацію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Документ внесли депутати з парламентської більшості. 

У тексті висловлюють велику стурбованість з приводу потенційно можливої військової ескалації та засуджують будь-які кроки проти суверенітету і територіальної цілісності України, наголошуючи, що це є загрозою не лише для України, але безпеки та стабільності у регіоні загалом. 

Наголошують також, що членство у НАТО є суверенним правом країн і будь-які спроби обмежити це право військово-політичними засобами категорично неприйнятні. 

Парламентарі закликають уряд Грузії і далі робити свій внесок у запобігання ескалації, використовуючи дипломатичні інструменти і тісно співпрацюючи зі стратегічними партнерами. 

Щодо тексту розгорілася суперечка між депутатами правлячої партії та опозиції - останні вимагали, щоб у резолюції чітко згадали Росію, але "Грузинська мрія" відмовлялася.

Для голосування зареєструвалися 107 депутатів, з них 74 проголосували "за", проти не дали жодного голосу, але більшість опозиційних депутатів утрималися через відсутність згадки Росії.  

 

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Грузія Росія Україна-НАТО

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