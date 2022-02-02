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Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, не упомянув РФ

Среда, 2 февраля 2022, 10:53

Парламент Грузии принял резолюцию "о возможной военной эскалации в Украине", не упомянув в тексте напрямую Российскую Федерацию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Документ был внесен депутатами из парламентского большинства.

В тексте выражают большую обеспокоенность по поводу потенциально возможной военной эскалации и осуждают любые шаги против суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркивая, что это угроза не только для Украины, но и безопасности и стабильности в регионе в целом.

Отмечают также, что членство в НАТО является суверенным правом стран и какие-либо попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы.

Парламентарии призывают правительство Грузии и дальше вносить свой вклад в предотвращение эскалации, используя дипломатические инструменты и тесно сотрудничая со стратегическими партнерами.

По поводу текста разгорелся спор между депутатами правящей партии и оппозиции - последние требовали, чтобы в резолюции четко упомянули Россию, но "Грузинская мечта" отказывалась.

Для голосования зарегистрировались 107 депутатов, из них 74 проголосовали "за", против не дали ни одного голоса, но большинство оппозиционных депутатов воздержались из-за отсутствия упоминания России.

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Грузия Россия Украина-НАТО

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