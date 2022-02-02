В Україну приїде з візитом прем’єрка Литви

В Україну з офіційним візитом приїде прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на запрошення української сторони.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомила прессекретарка прем'єр-міністра України Ольга Куришко.

"На запрошення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 10-11 лютого Україну з офіційним візитом відвідає прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте", - розповіла вона.

Нагадаємо, 7-8 лютого в Україну приїдуть міністри закордонних справ Німеччини і Франції.

Також у ці дати очікується візит прем’єрів Австрії, Словаччини та Чехії.

Напередодні у Київ прибули прем’єр Британії Борис Джонсон, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

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