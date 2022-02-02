В Украину приедет с визитом премьер Литвы

В Украину с официальным визитом приедет премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по приглашению украинской стороны.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Ольга Куришко.

"По приглашению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 10-11 февраля Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните", - рассказала она.

Напомним, 7-8 февраля в Украину приедут министры иностранных дел Германии и Франции.

Также в эти даты ожидается визит премьеров Австрии, Словакии и Чехии.

Накануне в Киев прибыли премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Нидерландов Марк Рютте.

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