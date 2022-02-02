Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит окремих товарів з Литви

Білорусь запроваджує заборону на залізничний транзит через свою територію для групи товарів з Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Білорусі.

Відомство назвало незаконним рішення уряду Литви про припинення транзиту білоруського калію.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) офіційно інформувало литовську сторону, що американські санкції щодо ВАТ "Білоруськалій" не є обов'язковими для державного підприємства "Литовські залізниці". Відповідно, рішення поки що чинного уряду Литви є ініціативним. У такому контексті цей крок є елементом гібридної агресії щодо Білорусі, спрямований на заподіяння прямої економічної шкоди добробуту білоруського народу", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що "керуючись принципами добросусідства і не бажаючи завдавати шкоди багатостраждальному литовському народу, Білорусь утримувалася від різких заходів у відповідь" і нагадали, що білоруська сторона "неодноразово пропонувала консультації для врегулювання питання у правовому полі", проте Вільнюс відмовився.

"Республіка Білорусь не може ігнорувати цю гібридну атаку і змушена, як попереджалося заздалегідь, піти на заходи у відповідь. Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, що прямують з Литви залізничним транспортом. Територією Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд доларів США щорічно" - заявили в МЗС Білорусі.

У МЗС уточнили, що заборона почне діяти з 7 лютого.

Як повідомлялося, Литва зупинила транзит калійних добрив із Білорусі з 1 лютого.

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив під санкції Сполучених Штатів проти режиму Александра Лукашенка. Заборона набула чинності 8 грудня, але литовська залізниця продовжила транзит калію через наявність дійсного контакту і передплати на найближчі місяці.