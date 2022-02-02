Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы
Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит через свою территорию для группы товаров из Литвы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИДа Беларуси.
Ведомство назвало незаконным решение правительства Литвы о прекращении транзита белорусского калия.
"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) официально информировало литовскую сторону, что американские санкции в отношении ОАО "Беларуськалий" не являются обязательными для государственного предприятия "Литовские железные дороги". Соответственно, решение пока действующего правительства Литвы является инициативным. В таком контексте этот шаг является элементом гибридной агрессии в отношении Беларуси, направленный на причинение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "руководствуясь принципами добрососедства и не желая наносить ущерб многострадальному литовскому народу, Беларусь воздерживалась от резких ответных мер" и напомнили, что белорусская сторона "неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопроса в правовом поле", однако Вильнюс
"Республика Беларусь не может игнорировать эту гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом своей территорией нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, следующих из Литвы железнодорожным транспортом. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму свыше 1 млрд долларов США ежегодно", - заявили в МИД Беларуси.
В МИДе уточнили, что запрет начнет действовать с 7 февраля.
Как сообщалось, Литва остановила транзит калийных удобрений из Беларуси с 1 февраля.
В августе 2021 года "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов против режима Александра Лукашенко. Запрет вступил в силу 8 декабря, но литовская железная дорога продолжила транзит калия из-за наличия действительного контакта и предоплаты на ближайшие месяцы.