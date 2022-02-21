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Президентка Єврокомісії проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський

Понеділок, 21 лютого 2022, 08:27

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що не погоджується з ідеєю "санкцій на випередження" проти Росії за її погрози силою Україні, тому що так вони перестануть бути фактором стримування. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В ефірі ARD Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій, підготовлених на випадок вторгнення Росії в Україну. 

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За її словами, РФ буде відрізана від міжнародних фінансових ринків та втратить доступ до "усіх товарів, які ми виробляємо, що потрібні Росії для модернізації і диверсифікації її економіки -  у сферах, де ми займаємо домінуючу позицію і цим товарам немає заміни".

Вона зазначила, що цей пакет буде застосований після нової агресії РФ, непрямо відповівши на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки застосувати санкції на випередження.

"Ми повинні залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите", - сказала Урсула фон дер Ляєн. 

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав до превентивних санкцій для стримування РФ та заявив, що вони не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.

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Єврокомісія Російська криза

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