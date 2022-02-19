Зеленський: нам не потрібні санкції після бомбардування

Президент Володимир Зеленський вважає, що західні санкції не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Якщо весь світ розуміє, що завтра висока імовірність ескалації з боку Росії, і якщо РФ не відводить війська, я вважаю, що ніхто нічого не хоче. Але сьогодні навіть питання превентивних публікацій про те, що станеться, якщо буде війна, навіть це питання не має підтримки. Тоді у мене виникає запитання: якщо зараз не можна говорити про те, що буде застосовано, то чи буде це застосовано, якщо війна буде", - сказав Зеленський.

Він розповів, що у нього була суперечки з одним із лідерів, який попереджав його про вторгнення, але виступав проти превентивних санкцій.

"Нам кажуть, що у вас є декілька днів і почнеться війна. Я кажу, ок, застосуйте сьогодні санкції. Мені кажуть, що ми застосовуємо санкції, якщо буде війна…Нам не потрібні ваші санкції після того, як буде бомбардування чи якщо у нас більше не буде кордонів, чи будуть окуповані частини нашої держави. Навіщо нам ці санкції", - сказав Зеленський.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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