Глави МЗС країн Балтії на знак солідарності здійснять спільний візит до України

Міністри закордонних справ країн Балтії 23-25 лютого здійснять спільний візит до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс.

"З метою висловлення солідарності та підтримки України в її боротьбі за незалежність і територіальну неподільність міністри закордонних справ країн Балтії 23-25 ​​лютого разом відвідають Україну" - написав він у Twitter.

Lai paustu solidaritāti un atbalstu Ukrainai tās cīņā par neatkarību un teritoriālo nedalāmību, Baltijas valstu ārlietu ministri 23.-25.februārī kopīgi apmeklēs Ukrainu 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 🤝🇺🇦 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 21, 2022

За словами Ринкевичса, ескалація Росією ситуації на Донбасі та рішення залишити російські війська в Білорусі після закінчення військових навчань однозначно говорять про те, що ЄС має розпочати запровадження санкцій проти Росії.

"Ми вважаємо, що Росія заслуговує на осуд за свої агресивні та деструктивні дії, навмисну ескалацію ситуації в регіоні та зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України", — сказав міністр.

На його думку, санкції проти Росії мають бути застосовані до газопроводу Nord Stream 2 та фінансового сектору. Латвія також виступає за введення експортних обмежень, щоб обмежити передачу до Росії товарів подвійного призначення та високих технологій.