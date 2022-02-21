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Главы МИД стран Балтии в знак солидарности совершат совместный визит в Украину

Понедельник, 21 февраля 2022, 14:05

Министры иностранных дел стран Балтии 23-25 ​​февраля совершат совместный визит в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

"С целью выражения солидарности и поддержки Украины в ее борьбе за независимость и территориальную неделимость министры иностранных дел стран Балтии 23-25 ​​февраля вместе посетят Украину", - написал он в Twitter.

По словам Ринкевичса, эскалация Россией ситуации на Донбассе и решение оставить российские войска в Беларуси после окончания военных учений однозначно говорят о том, что ЕС должен приступить к введению санкций против России.

"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждение за свои агрессивные и деструктивные действия, умышленную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал министр.

По его мнению, санкции против России должны быть применены к газопроводу Nord Stream 2 и финансовому сектору. Латвия также выступает за введение экспортных ограничений, чтобы ограничить передачу в Россию товаров двойного назначения и высоких технологий.

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