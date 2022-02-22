Данський пенсійний фонд зупинить інвестиції у російські активи 

Данський пенсійний фонд AkademikerPension негайно припинить нові інвестиції у російські активи після того, як президент Владімір Путін визнав "незалежність" ОРДЛО.

Про це фонд заявив у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Фонд обсягом 23 мільярди доларів заявив, що припинить нові інвестиції в російські державні облігації та компанії, в яких російська держава володіє більш ніж 50%.

"Формальне визнання Путіним двох сепаратистських республік є порушенням суверенітету України, порушенням міжнародного права. А також порушенням нашої політики відповідальних інвестицій", - заявив виконавчий директор фонду Єнс Мунк Голст.

AkademikerPension володіє російськими державними цінними паперами на суму 373 млн данських крон (56,87 млн доларів) і акціями компаній, в яких російська держава володіє понад 50%.

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