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Датский пенсионный фонд остановит инвестиции в российские активы

Вторник, 22 февраля 2022, 17:45

Датский пенсионный фонд AkademikerPension немедленно прекратит новые инвестиции в российские активы после того, как президент Владимир Путин признал "независимость" ОРДЛО.

Об этом фонд заявил во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Фонд объемом 23 миллиарда долларов заявил, что прекратит новые инвестиции в российские государственные облигации и компании, в которых российское государство владеет более 50%.

"Формальное признание Путиным двух сепаратистских республик является нарушением суверенитета Украины, нарушением международного права. А также нарушением нашей политики ответственных инвестиций", – заявил исполнительный директор фонда Йенс Мунк Голст.

AkademikerPension владеет российскими государственными ценными бумагами на сумму 373 млн датских крон (56,87 млн ​​долларов) и акциями компаний, в которых российское государство владеет более 50%.

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Дания

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