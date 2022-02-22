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Путін: Мінських угод більше не існує

Вівторок, 22 лютого 2022, 18:53

Президент РФ Владімір Путін заявив, що після визнання "незалежності" ОРДЛО Мінських угод більше не існує. 

Про це він сказав на пресконференції у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Тепер Мінські угоди... їх не існує. Що ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?", - сказав Путін.

Кулеба: свою позицію щодо "Мінська" Україна визначить додатково

Він заявив, що РФ розраховує на те, що всі спірні питання будуть вирішені між київською владою і "керівництвом цих республік". 

"На жаль, на цей момент ми розуміємо, що це неможливо, оскільки там досі продовжуються бойові дії і, більше того, вони мають тенденцію до загострення", - додав він.

При цьому він сказав, що Росія весь цей час була зацікавлена ​​у реалізації Мінських угод, а влада України публічно заявляла, що вона не виконуватиме їх.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що свою позицію щодо Мінських угод після визнання Росією ОРДЛО Україна визначить додатково.

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Донбас та ОРДЛО Російська криза Путін

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