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Путин: Минских соглашений больше не существует

Вторник, 22 февраля 2022, 18:53

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после признания "независимости" ОРДЛО Минских соглашений больше не существует.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Теперь Минские соглашения... их не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?" - сказал Путин.

Кулеба: свою позицию по "Минску" Украина определит дополнительно

Он заявил, что РФ рассчитывает на то, что все спорные вопросы будут решены между киевскими властями и "руководством этих республик".

"К сожалению, на данный момент мы понимаем, что это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия и, более того, у них есть тенденция к обострению", - добавил он.

При этом он сказал, что Россия все это время была заинтересована в реализации Минских соглашений, а власти Украины публично заявляли, что они не будут выполнять их.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что свою позицию по Минским соглашениям после признания Россией ОРДЛО Украина определит дополнительно.

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Путин

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