Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Польщі збирає у Варшаві саміт "Бухарестської дев’ятки" через російську кризу

Середа, 23 лютого 2022, 12:28

У Варшаві відбудеться саміт президентів формату "Бухарестської дев’ятки", які зустрінуться у п’ятницю, щоб обговорити ситуацію навколо України та безпекову ситуацію в Центральній та Східній Європі.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі, пише "Європейська правда".

"Усі президенти підтвердили свою участь. Президент Чехії візьме участь у зустрічі онлайн", – сказав голова президентського міжнародного політичного бюро Якуб Кумох.

Кумох повідомив, що рішення про проведення саміту було прийнято під час переговорів президента Анджея Дуди з його литовськими та румунськими колегами Гітанасом Науседою та Клаусом Йоганнісом.

Формат "Бухарестської дев’ятки" був започаткований у 2014 році як польсько-румунська ініціатива, спрямована на координацію позицій та обмін думками у сфері безпеки між дев’ятьма країнами, розташованими в регіонах Балтійського та Чорного моря.

Крім Польщі, до формату входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина.

Президенти Польщі та Литви у середу перебувають з візитом у Києві.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ

У світі є чимало прикладів розірвання дипломатичних відносин, у тому числі в результаті війни, у тому числі з Росією. Розберемося, що це означає...
23 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На порозі нової системи безпеки. Що може змінитися у світі після наступу Путіна

Результатом нинішньої кризи може стати реорганізація євроатлантичної системи безпеки, яка, однак, не повинна призвести до відновлення впливу Росії у Східній Європі.
23 лютого 2022 — Тетяна Сидорук, для Європейської правди

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда