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Президенти Литви та Польщі відвідають Україну

Вівторок, 22 лютого 2022, 17:50

23 лютого президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президенти сусідніх країн перебуватимуть в Україні з робочим візитом.

Після того як президент Росії Владімір Путін визнав сепаратистські "республіки" Донбасу незалежними, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте у вівторок повідомила, що планує ще один візит в Україну наступного тижня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Балтії 23-25 лютого здійснять спільний візит до України.

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