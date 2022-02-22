Президенти Литви та Польщі відвідають Україну

23 лютого президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президенти сусідніх країн перебуватимуть в Україні з робочим візитом.

Після того як президент Росії Владімір Путін визнав сепаратистські "республіки" Донбасу незалежними, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте у вівторок повідомила, що планує ще один візит в Україну наступного тижня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Балтії 23-25 лютого здійснять спільний візит до України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.