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Румунія може прийняти понад 500 тисяч біженців з України - міністр оборони

Середа, 23 лютого 2022, 13:53

Румунія готується прийняти понад 500 тисяч біженців з України у разі військового вторгнення Росії.

Про це заявив міністр оборони Василь Динку, пише "Європейська правда" з посиланням на Libertatea.

"Є кілька оцінок, але ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, це цифра, до якої ми підготувалися разом із МВС та іншими установами. Є багато моментів. У зв’язку з цим є план, який підготовлений у всіх великих містах, для цього є райони поблизу кордонів", - сказав Динку в парламенті.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Лучіан Боде також заявив, що Румунія готова прийняти біженців, але префекти прикордонних округів повідомили у коментарях ЗМІ, що "жодних завдань не ставилося".

Динку також заявив, що Румунія не очікує великих потоків біженців з України, нагадавши, що у 2014 році, після початку анексії Криму, більшість поїхали до Польщі.

"Ми й зараз не очікуємо на великі потоки, але не можна нічого виключати, все залежатиме від збройних зіткнень, поки йдеться про гіпотетичну ситуацію", - зазначив міністр.

Цього тижня Австралія евакуювала співробітників посольства зі Львова до Румунії та Польщі.

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Румунія Російська криза

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