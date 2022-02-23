Румыния может принять более 500 тысяч беженцев из Украины – министр обороны

Румыния готовится принять более 500 тысяч беженцев из Украины в случае военного вторжения России.

Об этом заявил министр обороны Василий Дынку, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Libertatea.

"Есть несколько оценок, но мы могли бы принять более 500 тысяч беженцев, это цифра, к которой мы подготовились вместе с МВД и другими учреждениями. Есть много моментов. В связи с этим есть план, который подготовлен во всех крупных городах, для этого есть районы вблизи границы", - сказал Дынку в парламенте.

На минувшей неделе министр внутренних дел Лучиан Боде также заявил, что Румыния готова принять беженцев, но префекты пограничных округов сообщили в комментариях СМИ, что "никаких задач не ставилось".

Дынку также заявил, что Румыния не ожидает больших потоков беженцев из Украины, напомнив, что в 2014 году, после начала аннексии Крыма, большинство уехало в Польшу.

"Мы и сейчас не ожидаем больших потоков, но нельзя ничего исключать, все будет зависеть от вооруженных столкновений, пока речь идет о гипотетической ситуации", - отметил министр.

На этой неделе Австралия эвакуировала сотрудников посольства из Львова в Румынию и Польшу.