Литва передасть Україні озброєння і засоби цивільної оборони

Литва відправить в Україну партію міжнародної допомоги з цивільної оборони – човни, дозиметри, протигази, рукавички, підшоломники.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Відповідно до рішення, зміст якого не оприлюднюється, Україні буде надана допомога та озброєнням.

Загальна вартість пакету допомоги з цивільної оборони та допомоги озброєннями становитиме 1,8 млн. євро.

"Ситуація з безпекою в Україні безпрецедентно серйозна, інші країни також приєднуються до надання допомоги Україні як висловлюючи політичну підтримку, так і представляючи свої пропозиції щодо матеріальних засобів (...) на підставі прохання України про допомогу", - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Уряд у середу ухвалив виділити Україні з адміністрованого Департаментом протипожежної охорони резерву п'ять надувних човнів з мотором, 30 мобільних засобів непрямого обігріву на рідкому пальному для опалення приміщень, 100 індивідуальних дозиметрів та 500 фільтруючих протигазів із комбінованим фільтром. Також в Україну буде відправлено 500 пар пожежних рукавичок та 500 підшоломників. Рішенням уряду із запасів Департаменту інформації та зв'язку українській стороні буде виділено 40 міжмережевих екранів, два маршрутизатори та одна службова станція. Загальна вартість допомоги – 260 тис. євро.

Прем'єр Інгріда Шимоніте наголосила, що "ми маємо допомогти і допомагаємо" Україні.

Раніше Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію.