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Литва передаст Украине вооружение и средства гражданской обороны

Среда, 23 февраля 2022, 15:19

Литва отправит в Украину партию международной помощи по гражданской обороне – лодки, дозиметры, противогазы, перчатки, подшлемники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Согласно решению, содержание которого не обнародуется, Украине будет предоставлена ​​помощь и вооружение.

Общая стоимость пакета пособий по гражданской обороне и помощи вооружениями составит 1,8 млн. евро.

"Ситуация с безопасностью в Украине беспрецедентно серьезна, другие страны также присоединяются к оказанию помощи Украине как выражая политическую поддержку, так и представляя свои предложения по материальным средствам (...) на основании просьбы Украины о помощи", - сказала министр внутренних дел Агне Белотайте .

Правительство в среду приняло выделить Украине из администрированного Департаментом противопожарной охраны резерва пять надувных лодок с мотором, 30 мобильных средств косвенного обогрева на жидком горючем для отопления помещений, 100 индивидуальных дозиметров и 500 фильтрующих противогазов. Также в Украину будут отправлены 500 пар пожарных перчаток и 500 подшлемников. Решением правительства по запасам Департамента информации и связи украинской стороне будет выделено 40 межсетевых экранов, два маршрутизатора и одна служебная станция. Общая стоимость пособия – 260 тыс. евро.

Премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что "мы должны помочь и помогаем" Украине.

Ранее Литва передала Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger и другую военную амуницию.

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Российский кризис Литва

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