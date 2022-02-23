ЄС скликає спеціальний саміт через агресію Росії проти України

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив лідерів ЄС на спеціальний саміт 24 лютого через російську агресію проти України.

Про це йдеться у листі Мішеля лідерам ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Використанню сили та примусу для зміни кордонів не має місця в 21 столітті" - наголосив голова Євроради.

Він подякував лідерам ЄС за єдність, проявлену протягом останніх днів, зокрема завдяки швидкому ухваленню Радою ЄС пакету санкцій.

"Агресивні дії Російської Федерації порушують міжнародне право та територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають європейський порядок безпеки. Важливо, щоб ми й надалі були згуртованими та рішучими та спільно визначали наш колективний підхід та дії. Тому я хотів би запросити вас на спеціальне засідання Європейської Ради у четвер, 24 лютого, яке відбудеться у форматі очної зустрічі в Брюсселі та розпочнеться о 20:00" - заявив Шарль Мішель.

Він пропонує обговорити останні дані щодо розвитку ситуації, захист міжнародного порядку, заснованого на правилах, подальші дії щодо Росії, зокрема притягнення її до відповідальності, а також способи подальшої підтримки України та її народу.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила пакет санкцій у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та введення військ на Донбас.

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