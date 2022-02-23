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ЕС созывает специальный саммит из-за агрессии России против Украины

Среда, 23 февраля 2022, 18:19

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил лидеров ЕС на специальный саммит 24 февраля из-за российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в письме Мишеля лидерам ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Использованию силы и принуждения для смены границ нет места в 21 веке" - подчеркнул председатель Евросовета.

Он поблагодарил лидеров ЕС за единство, проявленное в последние дни, в частности благодаря быстрому принятию Советом ЕС пакета санкций.

Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право и территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают европейский порядок безопасности. Важно, чтобы мы и дальше были сплоченными и решительными и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Европейского Совета в четверг, 24 февраля, которое состоится в формате очной встречи в Брюсселе и начнется в 20:00", - заявил Шарль Мишель.

Он предлагает обсудить последние данные по развитию ситуации, защиту международного порядка, основанного на правилах, дальнейшие действия по России, в частности, привлечение ее к ответственности, а также способы дальнейшей поддержки Украины и ее народа.

Как сообщалось, Совет ЕС утвердил пакет санкций в ответ на признание Россией ОРДЛО и ввод войск на Донбасс.

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