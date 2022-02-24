Постпред України в ООН підняв питання про законність членства РФ у Радбезі

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сергій Кислиця нагадав, що Україна довго намагалася отримати від Секретаріату документи щодо того, як Росія увійшла до Ради безпеки ООН, та закликав генерального секретаря зараз поширити їх.

"У статті 4 пункту 2 Статуту сказано: "Прийняття будь-якої такої держави до членства в Організації Об’єднаних Націй здійснюється рішенням Генеральної Асамблеї за рекомендацією Ради Безпеки".

Будь ласка, доручіть Секретаріату розповсюдити серед членів Ради Безпеки та членів Генеральної Асамблеї рішення Ради Безпеки від грудня 1991 року, яке рекомендує, щоб Російська Федерація могла бути членом цієї Організації; а також рішення ГА ООН від 1991 року, де ГА вітає Російську Федерацію у цій Організації. Було б дивом, якби Секретаріат зміг продемонструвати ці рішення. У Статуті ООН немає нічого про безперервність як підступний спосіб потрапляння до членів Організації", - зауважив постпред України.

Сергій Кислиця наголосив, що Росія вже почала масштабний напад на Україну та нагадав, що статут ООН вимагає миролюбності від членів організації, та готовності виконувати зобов’язання, закріплені у Статуті ООН.

"Коли я прийшов сюди з годину тому, я хотів попросити представника РФ підтвердити під запис, що російські війська не почнуть стріляти по українцях сьогодні і не перейдуть у наступ. Це вже не має сенсу. Тому що 48 хвилин тому ваш президент оголосив Україні війну… Тож зараз я хотів би, посол Росії, попросити вас сказати під протокол, чи ваші війська прямо зараз не обстрілюють і не бомблять українські міста. Чи ваші війська не рухаються по території України. У вас є смартфон, ви можете подзвонити Лаврову прямо зараз", - заявив Кислиця.

Він наголосив, що Росія повинна відмовитися від обов’язків президента Ради безпеки ООН та закликав негайно скликати позачергове засідання Радбезу для припинення війни.

"Закликаю всіх вас зробити все можливе, щоб зупинити війну. Військові злочинці не потрапляють в чистилище, посол, вони опиняються прямо в пеклі!", - заявив Сергій Кислиця.

22 лютого Члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на надзвичайному засіданні засудили рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Більше про це, чому українські дипломати оспорюють, що Росія є повноправним членом ООН, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України.