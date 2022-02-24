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Постпред Украины в ООН поднял вопрос о законности членства РФ в Совбезе

Четверг, 24 февраля 2022, 10:10

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совбеза ООН почти сразу после начала нового наступления России поднял вопрос о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сергей Кислица напомнил, что Украина долго пыталась получить от Секретариата документы о том, как Россия вошла в Совбез ООН, и призвал генерального секретаря сейчас распространить их.

"В статье 4 пункта 2 Устава сказано: "Принятие любого такого государства в членство в Организации Объединенных Наций осуществляется решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности".

Пожалуйста, поручите Секретариату распространить среди членов Совета Безопасности и членов Генеральной Ассамблеи решения Совета Безопасности от декабря 1991 года, которое рекомендует, чтобы Российская Федерация могла быть членом этой Организации; а также решение ГА ООН от 1991 г., где ГА приветствует Российскую Федерацию в этой Организации. Было бы чудом, если бы Секретариат смог продемонстрировать эти решения. В Уставе ООН нет ничего о непрерывности как коварном способе попадания в члены Организации", - отметил постпред Украины.

Сергей Кислица подчеркнул, что Россия уже начала масштабное нападение на Украину, и напомнил, что устав ООН требует миролюбия от членов организации и готовности выполнять обязательства, закрепленные в Уставе ООН.

"Когда я пришел сюда около часа назад, я хотел попросить представителя РФ подтвердить под запись, что российские войска не начнут стрелять по украинцам сегодня и не перейдут в наступление. Это уже не имеет смысла. Потому что 48 минут назад ваш президент объявил Украине войну... Поэтому сейчас я хотел бы, посол России, попросить вас сказать под протокол, разве ваши войска прямо сейчас не обстреливают и не бомбят украинские города. Разве ваши войска не двигаются по территории Украины? У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас", – заявил Кислица.

Он подчеркнул, что Россия должна отказаться от обязанностей президента Совбеза ООН, и призвал немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза для прекращения войны.

"Призываю всех вас сделать все возможное, чтобы остановить войну. Военные преступники не попадают в чистилище, посол, они оказываются прямо в аду!" - заявил Сергей Кислица.

22 февраля Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций на чрезвычайном заседании осудили решение России признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Больше об этом, почему украинские дипломаты оспаривают, что Россия является полноправным членом ООН, смотрите в нашем видео, а также читайте в материале Сергея Сидоренко Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинении Украины.

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