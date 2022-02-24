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У НАТО провели зустріч через агресію РФ, висунули звинувачення також до Білорусі

Четвер, 24 лютого 2022, 13:02

У четвер відбулося екстрене засідання Північноатлантичної ради – керівного органу НАТО – через російську агресію проти України.

Про це йдеться у заяві Альянсу, що є в розпорядження "Європейської правди".

НАТО підтвердив, що вважає російську агресіє неспровокованою та безпідставною, а також що вона є грубим порушенням міжнародного права, включно із Хартією ООН, Гельсинським заключним актом тощо. "Це – акт  агресії проти незалежної мирної країни", - йдеться у заяві Альянсу.

"Ми засуджуємо жахливу російську атаку у найсильнішій формі... Наші думки – із вбитими та пораненими, а також із людьми України. Ми також засуджуємо Білорусь, яка зробила цей напад можливим", - заявив Альянс.

"Ми підтримуємо українців, демократично обраного президента, парламент та уряд. Ми завжди будемо зберігати повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України у її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи територіальні води", - йдеться у рішенні.

Також держави Альянсу підтвердили твердий намір виконувати своє зобов’язання із захисту інших членів НАТО у відповідності до ст.5 Вашингтонського договору.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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