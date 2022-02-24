ВІЙНА З РОСІЄЮ: ВСЕ ПРО ВІДПОВІДЬ ЄВРОПИ, США ТА СВІТУ

Президент Росії Владімір Путін вранці 24 лютого виступив з екстреним зверненням, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.

Путін заявив, що дії РФ пов'язані не з обмеженням інтересів України, а із захистом самої себе від "тих, хто взяв Україну в заручники".

Міноборони РФ заявило, що російські військові завдають ударів по військовій інфраструктурі України і "виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ППО, військові аеродроми, авіація Збройних сил України".

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження в Україні воєнного стану у зв’язку з початком Росією війни.

У Збройних Силах кажуть, що зайняли та утримують оборонні позиції, відбивають повітряний напад, ситуація контрольована. Офіційно підтверджується інформація про інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також завдали ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

Західні лідери відразу відреагували на російське вторгнення і заявили про підтримку України.

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08:26 Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви сьогодні перебувають у Києві і опублікували спільну заяву у зв’язку з початком Росією нової масштабної агресії проти України.

08:21 Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "чорним днем для Європи" напад Росії на Україну і закликав РФ негайно зупинитися.

08:01 Президент Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену, щоби обговорити подальші скоординовані дії через війну з Росією

За словами Байдена, Зеленський просив його підтримати всесвітнє величезне засудження російської агресії, а також допомогти забезпечити всесвітню "підтримку народу України".

07:56 Президент Польщі Анджей Дуда обіцяє спільну відповідь ЄС та НАТО на агресію РФ.

07:45 Президент Литви Гітанас Науседа засудив напад Росії на Україну та закликав Захід до рішучих дій.

07:24 Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) попередило авіакомпанії, щоб вони уникали польотів над Україною.

07:18 Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про зустріч для обговорення російської агресії проти України.

07:15 Керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн уранці в четвер оприлюднили спільну заяву на підтримку України.

"Кремль за це відповість", - заявили обидва лідери.

07:09 Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що "обурений жахливими подіями в Україні" і вже обговорив з президентом України Володимиром Зеленським наступні кроки.

06:38 Президент США Джо Байден опублікував заяву у зв’язку з початком Росією повномасштабної агресії проти України.

"Президент Путін обрав війну, що завдасть катастрофічні людські втрати і страждання. Лише Росія несе відповідальність за смерть і розруху, яку завдасть ця атака. США і партнери відреагують спільно і рішуче. Світ притягне Росію до відповідальності," - заявив він.

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