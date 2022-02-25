Санкція та зброя: Кулеба розповів про консультації з Британією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори у форматі 2+2 (міністри оборони та закордонних справ) України та Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав на своїй сторінці у twitter.

"Вперше відбулася розмова 2+2 - глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором",- пише він.

Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Нагадаємо, що 24 лютого прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії.

Уряд Велкої Британії має намір заморозити активи всіх великих російських банків із негайним заморожуванням активів ВТБ, активи якого становлять 154 млрд фунтів стерлінгів.

Планується ухвалити закон, який забороняє всім російським компаніям залучати фінансування на ринках Великобританії.

Пропонується ввести санкції щодо фізичних та юридичних осіб та їх дочірніх компаній, до складу яких входить Ростех – найбільша оборонна компанія Росії.