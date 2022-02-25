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Санкція та зброя: Кулеба розповів про консультації з Британією

П'ятниця, 25 лютого 2022, 01:13

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори у форматі 2+2 (міністри оборони та закордонних справ) України та Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав на своїй сторінці у twitter.

"Вперше відбулася розмова 2+2 - глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором",- пише він.

Нагадаємо, що 24 лютого прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії.

Уряд Велкої Британії має намір заморозити активи всіх великих російських банків із негайним заморожуванням активів ВТБ, активи якого становлять 154 млрд фунтів стерлінгів.

Планується ухвалити закон, який забороняє всім російським компаніям залучати фінансування на ринках Великобританії.

Пропонується ввести санкції щодо фізичних та юридичних осіб та їх дочірніх компаній, до складу яких входить Ростех – найбільша оборонна компанія Росії.

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