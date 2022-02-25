Санкция и оружие: Кулеба рассказал о консультациях с Великобританией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах в формате 2+2 (министры обороны и иностранных дел) Украины и Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал на своей странице в Twitter.

"Впервые состоялся разговор 2+2 – глав министерств иностранных дел и обороны Украины и Великобритании. Темы: санкции и оружие. Лондон работает очень интенсивно по обоим вопросам. Британия верит в Украину и нашу победу над агрессором",- пишет он.

Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Напомним, что 24 февраля премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении новых экономических санкций против России.

Правительство Великобритании намерено заморозить активы всех крупных российских банков с незамедлительной заморозкой активов ВТБ, активы которого составляют 154 миллиарда фунтов стерлингов.

Планируется принять закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.

Предлагается ввести санкции в отношении физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех – крупнейшая оборонная компания России.