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Санкция и оружие: Кулеба рассказал о консультациях с Великобританией

Пятница, 25 февраля 2022, 01:13

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах в формате 2+2 (министры обороны и иностранных дел) Украины и Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал на своей странице в Twitter.

"Впервые состоялся разговор 2+2 – глав министерств иностранных дел и обороны Украины и Великобритании. Темы: санкции и оружие. Лондон работает очень интенсивно по обоим вопросам. Британия верит в Украину и нашу победу над агрессором",- пишет он.

Напомним, что 24 февраля премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении новых экономических санкций против России.

Правительство Великобритании намерено заморозить активы всех крупных российских банков с незамедлительной заморозкой активов ВТБ, активы которого составляют 154 миллиарда фунтов стерлингов.

Планируется принять закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.

Предлагается ввести санкции в отношении физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех – крупнейшая оборонная компания России.

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