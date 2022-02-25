Світовий банк готовий до термінової підтримки України

У Світовому банку розглядають варіанти надання негайної підтримки уряду України.

Про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на сайт банку.

"Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування", – стверджує президент Світового банку Девід Малпасс.

За його словами, у банку "жахаються шокуючому насильству та загибелі людей" в Україні.

Як відзначається, допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінюють економічні наслідки російської агресії.

Раніше Світовий банк заявив про готовість надати Україні $350 млн на покриття бюджетного дефициту.