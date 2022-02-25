Всемирный банк готов к срочной поддержке Украины
Пятница, 25 февраля 2022, 03:04
Во Всемирном банке рассматривают варианты предоставления немедленной поддержки правительству Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт банка.
"Мы готовы предоставить немедленную поддержку Украине и готовим варианты такой поддержки, включая быстрое финансирование", - утверждает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
По его словам, в банке "ужасаются шокирующему насилию и гибели людей" в Украине.
Как отмечается, помощь будет предоставлена, как только Международный валютный фонд оценивают экономические последствия российской агрессии.
Ранее Всемирный банк заявил о готовности выделить Украине $350 млн на покрытие бюджетного дефицита.
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