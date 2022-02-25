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Всемирный банк готов к срочной поддержке Украины

Пятница, 25 февраля 2022, 03:04

Во Всемирном банке рассматривают варианты предоставления немедленной поддержки правительству Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт банка.

"Мы готовы предоставить немедленную поддержку Украине и готовим варианты такой поддержки, включая быстрое финансирование", - утверждает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его словам, в банке "ужасаются шокирующему насилию и гибели людей" в Украине.

Как отмечается, помощь будет предоставлена, как только Международный валютный фонд оценивают экономические последствия российской агрессии.

Ранее Всемирный банк заявил о готовности выделить Украине $350 млн на покрытие бюджетного дефицита.

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