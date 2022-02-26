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Канада накладає санкції на Путіна та Лукашенка та вимагає відключення РФ від SWIFT

Субота, 26 лютого 2022, 03:15

Канада прийняла пакет заходів, направлених на підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook пише  міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

"Сьогодні ми робимо подальші кроки. Ми накладаємо санкції на президента Путіна за його варварський напад на Україну. Ми вимагаємо негайно вилучити Росію з міжнародної банківської системи SWIFT. Ми накладаємо санкції на білоруських лідерів, причетним до вторгнення в Росію. Ми передамо пожертвування Червоному Хресту на підтримку українського народу. Ми разом із нашими союзниками та хоробрим народом України в їх боротьбі за свою демократію – і нашу. Слава Україні!",- пише вона.

Нагадаємо, напередодні санкції проти Путіна ввели ЄС та США. Також західні країни обговорюють можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Наразі проти цього три країни: Німеччина, Угорщина та Кіпр.

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Війна з РФ Канада санкції

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