Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Білий дім оголосив санкції проти Путіна

П'ятниця, 25 лютого 2022, 23:12

Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.

Про це повідомила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"У результаті телефонної розмови, яку президент Байден провів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та в узгодженні з рішенням європейських союзників США приєднаються до них у введенні санкцій проти президента Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки", - сказала Псакі, додавши, що деталі цих санкцій оголосять згодом.

У п’ятницю стало відомо, що Європейський союз заморозить активи Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Влада Великої Британії в п'ятницю також внесла президента РФ і главу МЗС РФ до санкційного списку Сполученого Королівства. Санкції передбачають заморожування активів.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США санкції Путін

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда