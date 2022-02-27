Україна закриває пункти переходу на кордонах із РФ та Білоруссю

Кабінет Міністрів прийняв рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт уряду.

Урядовий портал цитує голову уряду Дениса Шмигаля – за його словами, що громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно.

Також уряд схвалив постанову "Про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони". Згідно з нею, на період введення воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самі приймати рішення про визначення того чи іншого переліку товарів гуманітарною допомогою, необхідною для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони,

"Такий вантаж буде невідкладно пропускатись через державний кордон України", — заявив Шмигаль.