Украина закрывает пункты перехода на границах с РФ и Белоруссией

Кабинет Министров принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства.

Правительственный портал цитирует главу правительства Дениса Шмыгаля – по его словам, граждане Украины, которые находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.

Также правительство одобрило постановление "Об особенностях признания гуманитарной помощью товаров, необходимых для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны". Согласно ей, на период введения военного положения руководители зоны территориальной обороны вправе сами принимать решения об определении того или иного перечня товаров гуманитарной помощью, необходимой для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны,

"Такой груз будет безотлагательно пропускаться через государственную границу Украины", - заявил Шмигаль.