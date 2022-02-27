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У Раді закликали розірвати дипвідносини з Білоруссю

Неділя, 27 лютого 2022, 10:37

Член Комітету з міжнародних відносин Верховної Ради нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко закликав розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дипломатичні відносини з Білоруссю мають бути розірвані чим швидше" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Збройні сили мають отримати наказ наносити упереджувальні удари по скупченню техніки вздовж нашого кордону" - додав також він.

Нагадаємо, зранку у неділю Українські повітряні сили збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого після початку повномасштабної війни проти неї. 

Детальніше про це читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.

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Війна з РФ Білорусь

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