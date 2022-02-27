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В Раде призвали разорвать дипотношения с Беларусью

Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:37

Член Комитета по международным отношениям Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко призвал разорвать дипломатические отношения с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Дипломатические отношения с Беларусью должны быть разорваны как можно быстрее" - написал он на своей странице в Facebook.

"Вооруженные силы должны получить приказ наносить упреждающие удары по скоплению техники вдоль нашей границы", - добавил он.

Напомним, утром в воскресенье украинские воздушные силы сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля после начала полномасштабной войны против нее.

Подробнее об этом читайте в статье Война без посольства: что значит и что повлияет на расторжение дипотношений Украины и РФ.

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Война с РФ Беларусь

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