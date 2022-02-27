Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Боррель запропонує ЄС профінансувати постачання зброї для "героїчної армії України"

Неділя, 27 лютого 2022, 13:38

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонує блоку профінансувати постачання зброї та інших матеріалів, зокрема, пального для української армії.

Про це йдеться у його заяві перед позачерговим засіданням Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Я пропоную міністрам використати Європейський фонд миру для двох заходів екстреної допомоги. Вони мають на меті фінансувати постачання летальних матеріалів героїчній українській армії, яка запекло бореться проти російських загарбників, та забезпечити терміново необхідні нелетальні запаси, наприклад, паливо" - заявив Боррель.

Пропозиція глави європейської дипломатії стала відповіддю на прямий запит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у п’ятницю під час його звернення до міністрів закордонних справ ЄС. Високий представник запропонує передбачити заходи, що складаються з летального обладнання, такого як боєприпаси, та заходів щодо нелетального спорядження та постачання українській армії, наприклад, пального та невідкладних медичних засобів.

Боррель також обговорить з міністрами закордонних справ ЄС оголошення про жорсткі економічні санкції, зроблене вчора низкою країн і Європейською комісією. Вони включають виключення певної кількості російських банків із SWIFT, санкції проти російського центрального та дії проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Сьогоднішнє обговорення міністрів закордонних справ ЄС прокладе шлях для швидкого прийняття всіх необхідних правових актів.

"Високий представник також запропонує ряд додаткових можливих заходів для надання допомоги народу України в умовах безглуздої агресії з боку Росії" - заявили в ЄС.

Читайте також: Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда