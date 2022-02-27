Боррель запропонує ЄС профінансувати постачання зброї для "героїчної армії України"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонує блоку профінансувати постачання зброї та інших матеріалів, зокрема, пального для української армії.

Про це йдеться у його заяві перед позачерговим засіданням Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Я пропоную міністрам використати Європейський фонд миру для двох заходів екстреної допомоги. Вони мають на меті фінансувати постачання летальних матеріалів героїчній українській армії, яка запекло бореться проти російських загарбників, та забезпечити терміново необхідні нелетальні запаси, наприклад, паливо" - заявив Боррель.

Пропозиція глави європейської дипломатії стала відповіддю на прямий запит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у п’ятницю під час його звернення до міністрів закордонних справ ЄС. Високий представник запропонує передбачити заходи, що складаються з летального обладнання, такого як боєприпаси, та заходів щодо нелетального спорядження та постачання українській армії, наприклад, пального та невідкладних медичних засобів.

Боррель також обговорить з міністрами закордонних справ ЄС оголошення про жорсткі економічні санкції, зроблене вчора низкою країн і Європейською комісією. Вони включають виключення певної кількості російських банків із SWIFT, санкції проти російського центрального та дії проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Сьогоднішнє обговорення міністрів закордонних справ ЄС прокладе шлях для швидкого прийняття всіх необхідних правових актів.

"Високий представник також запропонує ряд додаткових можливих заходів для надання допомоги народу України в умовах безглуздої агресії з боку Росії" - заявили в ЄС.

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