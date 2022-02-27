Боррель предложит ЕС профинансировать поставки оружия для "героической армии Украины"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего для украинской армии.

Об этом говорится в его заявлении перед внеочередным заседанием Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я предлагаю министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они имеют целью финансировать поставки летальных материалов героической украинской армии, которая ожесточенно борется против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, например топливо", - заявил Боррель.

Предложение главы европейской дипломатии стало ответом на прямой запрос министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в пятницу во время его обращения к министрам иностранных дел ЕС. Высокий представитель предложит предусмотреть мероприятия, состоящие из летального оборудования, такого как боеприпасы, и мер по нелетальному снаряжению и поставке украинской армии, например, горючего и неотложных медицинских средств.

Боррель также обсудит с министрами иностранных дел ЕС объявление жестких экономических санкций, сделанное вчера рядом стран и Европейской комиссией. Они включают исключение определенного количества российских банков из SWIFT, санкции против российского центрального и действия против людей и организаций, способствующих войне в Украине и вредной деятельности российского правительства. Сегодняшнее обсуждение министров иностранных дел ЕС проложит путь для быстрого принятия всех необходимых правовых актов.

"Высокий представитель также предложит ряд дополнительных возможных мер по оказанию помощи народу Украины в условиях бессмысленной агрессии со стороны России", - заявили в ЕС.