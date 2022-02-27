CША виділили $54 млн на гуманітарну допомогу Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про додаткову гуманітарну допомогу для народу України.

Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Заради благополуччя простих українців ми оголошуємо про надання майже 54 мільйонів доларів гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від подальшого вторгнення Росії", - заявив Блінкен.

Це фінансування включає майже 26 мільйонів доларів від Державного департаменту та 28 мільйонів доларів від Агентства США з міжнародного розвитку, додав він.

Ця додаткова допомога дозволить міжнародним гуманітарним організаціям надавати подальшу підтримку народу України, працюючи у тісній співпраці з урядом України та європейськими союзниками та партнерами.

Підтримка включає забезпечення продуктами харчування, безпечною питною водою, житлом, невідкладною медичною допомогою, підготовкою до зими і захистом. Фінансування також допоможе гуманітарним організаціям підтримувати контакти між членами сімей, які були розлучені через конфлікт.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо раніше повідомив про підписання резолюції про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду України.