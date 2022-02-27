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США выделили $54 млн на гуманитарную помощь Украине

Воскресенье, 27 февраля 2022, 15:34

Соединенные Штаты Америки объявили о дополнительной гуманитарной помощи народу Украины.

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Ради благополучия простых украинцев мы объявляем о предоставлении почти 54 миллионов долларов гуманитарной помощи пострадавшим от дальнейшего вторжения России", - заявил Блинкен.

Это финансирование включает около 26 миллионов долларов от Государственного департамента и 28 миллионов долларов от Агентства США по международному развитию, добавил он.

Эта дополнительная помощь позволит международным гуманитарным организациям оказывать дальнейшую поддержку народу Украины, работая в тесном сотрудничестве с правительством Украины и европейскими союзниками и партнерами.

Поддержка включает в себя обеспечение продуктами питания, безопасной питьевой водой, жильем, неотложной медицинской помощью, подготовкой к зиме и защитой. Финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакты между членами семей, разлученных из-за конфликта.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее сообщил о подписании резолюции о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Украины. 

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