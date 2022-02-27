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Російський чиновник вибачився за війну в Україні на кліматичній зустрічі ООН

Неділя, 27 лютого 2022, 16:23

Глава делегації РФ на великій кліматичній конференції ООН Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на три джерела, які слухали його виступ, пише "Європейська правда".

"Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту", - заявив Анісімов на заключному пленарному засіданні форуму за участю 195 країн, який відбувався у форматі онлайн.

Він додав, виступаючи російською, що ті, хто бачать те, що відбувається, "не знаходять жодного виправдання нападу на Україну".

Анісімов виступив після промови представниці від України Світлани Краковської, яка заявила,  що "ми не здамося в Україні, і ми сподіваємося, що світ не здасться у побудові стійкого до зміни клімату майбутнього".

"Зміна клімату, викликана діяльністю людини, і війна з Україною мають те саме коріння - викопне паливо - і нашу залежність від нього", - додала вона.

Повідомляється, що Анісімов висловив "величезне захоплення" українською делегацією.

"Він знає, що для нього існує ризик, але було дуже щире повідомлення", - сказав інший учасник зустрічі, який чув виступ Анісімова.

На прохання AFP прокоментувати свої слова, Анісімов сказав, що його заяви "виражають мою особисту думку та ставлення" і не повинні сприйматися як "офіційна заява російської делегації".

Раніше повідомлялося, що одна з найбагатших людей Росії, власник "Альфа банку" Михайло Фрідман став першим великим російським бізнесменом, хто публічно виступив проти війни Росії проти України.

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Війна з РФ ООН

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