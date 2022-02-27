Офіційно: Туреччина обмежує прохід в Чорне море для військових кораблів РФ

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно повідомив про обмеження проходу російських військових кораблів у Чорне море через війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet Daily News.

Чавушоглу заявив, що оскільки військова операція Росії проти України перетворилася на війну, то стосовно проток Босфор і Дарданелли Туреччина діятиме відповідно до Конвенції Монтре.

"За цих умов ми будемо застосовувати Конвенцію Монтре. Стаття 19 досить чітка. Спочатку це була російська атака, і ми оцінювали її з експертами, солдатами, юристами. Тепер це переросло у війну. Це не військова операція; це офіційно воєнний стан", – сказав він.

Згідно зі статтею 19, військові судна воюючих держав не мають права проходити через протоки. Незважаючи на заборону проходу військові судна воюючих держав, як прибережних, так і неприбережних, відділені від своїх баз, можуть повернутись на ці бази.

Таким чином рішення Туреччини має радше символічний ефект, оскільки значна кількість російських кораблів вже перебуває у Чорному морі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого заявив, що Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

В Анкарі пояснили, що закриття Босфору і Дарданелл для військових кораблів РФ не означатиме тотальної заборони на прохід кораблів.