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Официально: Турция ограничивает проход в Черное море для военных кораблей РФ

Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:13

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу официально сообщил об ограничении прохода российских военных кораблей в Черное море из-за войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet Daily News.

Чавушоглу заявил, что поскольку военная операция России против Украины превратилась в войну, то в отношении проливов Босфор и Дарданеллы Турция будет действовать в соответствии с Конвенцией Монтре.

"В этих условиях мы будем применять Конвенцию Монтре. Статья 19 достаточно четкая. Поначалу это была российская атака, и мы оценивали ее с профессионалами, солдатами, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция; это официально военное положение", – сказал он.

Согласно статье 19, военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы. Несмотря на запрет прохода военные суда воюющих государств как прибрежных, так и неприбрежных, отделенные от своих баз, могут вернуться на эти базы.

Таким образом, решение Турции имеет скорее символический эффект, поскольку значительное количество российских кораблей уже находится в Черном море.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля заявил, что Турция ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.

В Анкаре объяснили, что закрытие Босфора и Дарданелл для военных кораблей РФ не будет означать тотальный запрет на проход кораблей.

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Война с РФ Турция

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