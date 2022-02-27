Глава МЗС Британії схвалила би вибір британців, готових добровольцями воювати за Україну

Міністрека закордонних справ Британії Ліз Трасс зазначила, що схвалила би вибір британців, які захочуть стати до лав Інтернаціонального легіону тероборони і воювати за Україну.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю BBC, повідомляє Sky News.

"Український народ зараз бореться за свободу і демократію, не лише для себе, а й для всієї Європи. Безперечно, якщо хтось хоче підтримати цю боротьбу - я би підтримала їх у цьому", - сказала вона на запитання про те, як уряд оцінив би участь британців у легіоні.

Міністерка закордонних справ зазначила також, що якщо Путіна не зупинити в Україні, у майбутньому не виключений конфлікт між Росією і країнами-членами НАТО.

"Це про свободу і демократію у Європі. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, під загрозою опиняться інші країни - держави Балтії, Польща, Молдова, може дійти до конфлікту (Росії) з НАТО. Ми не хочемо допустити цього", - сказала Ліз Трасс.

The Guardian зазначає, що її відповідь для багатьох стала несподіванкою - попри сильні проукраїнські настрої у Британії, законність участі у війні на боці третьої країни неоднозначна. Зокрема, акт від 1870 року постановлює, що британцям не можна долучатися до лав іноземною армії, що воює з країною, з якою у цей час не воює Британія. Через це, зокрема, погрожували переслідуванням добровольцям-учасникам громадянської війни в Іспанії, хоча до реальних покарань справа не дійшла. У 2014 році британців попередили про відповідальність за участь у війні у Сирії, навіть у лавах сил, що воювали проти диктатора Башара Аль-Асада.

Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російським військам.