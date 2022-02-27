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Білорусь у разі агресії чекає така ж ізоляція, як РФ - Кулеба

Неділя, 27 лютого 2022, 19:55

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав Александру Лукашенку, що у разі агресії Білорусі проти України її чекає така ж ізоляція, як і Росію. 

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу 27 лютого, пише "Європейська правда".

Кулеба висловив подяку усім країнам, які погодились на жорсткі кроки щодо РФ.

"Путін фактично зачинив вікно до Європи, відкрите 300 років тому його попередником Петром I. Це поворотний момент в історії Росії, який, звісно, приведе простих росіян до бідності та ізоляції, а також може привести до краху російської політичної системи. Білорусь зіткнеться з такими самими наслідками за здійснення злочину агресії проти України, якщо продовжить надавати свою територію і, не дай боже, свої людські ресурси російській агресії проти України", - сказав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що від початку Білорусь дозволила РФ скористатися своєю територією для вторгнення до України і звідти також відбуваються обстріли. 

"Александр Лукашенко може будь-якої миті дати розпорядження відправити білоруську армію разом із російською армією на територію України, щоб вбивати українських чоловіків, жінок, літніх людей і дітей. Це загроза, яку ми маємо враховувати", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, 27 лютого самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підтвердив, що ракети по Україні були запущені з території його країни і пригрозив вторгненням в Україну білоруської армії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поговорив з Лукашенком і спробував пояснити йому неможливість війни між Білоруссю й Україною та відмовити від прямого вступу у війну.

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Війна з РФ Білорусь Кулеба

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