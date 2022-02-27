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Беларусь в случае агрессии ждет такая же изоляция, как РФ – Кулеба

Воскресенье, 27 февраля 2022, 19:55

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил Александру Лукашенко, что в случае агрессии Беларуси против Украины её ждет такая же изоляция, как Россию.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге 27 февраля, пишет "Европейская правда".

Кулеба выразил благодарность всем странам, которые согласились на жесткие шаги по отношению к РФ за нападение на Украину.

"Путин фактически закрыл окно в Европу, открытое 300 лет назад его предшественником Петром I. Это поворотный момент в истории России, который, конечно, приведет простых россиян к бедности и изоляции, а также может привести к краху российской политической системы. Беларусь столкнется с такими самими последствиями за совершение преступления агрессии против Украины, если продолжит предоставлять свою территорию и, не дай Бог, свои человеческие ресурсы российской агрессии против Украины", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Беларусь изначально разрешила РФ воспользоваться своей территорией для вторжения в Украину и оттуда также проходят обстрелы.

"Александр Лукашенко может в любой момент дать распоряжение отправить белорусскую армию вместе с российской армией на территорию Украины, чтобы убивать украинских мужчин, женщин, пожилых людей и детей. Это угроза, которую мы должны учитывать", - отметил глава МИД.

Напомним, 27 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что ракеты по Украине были запущены с территории его страны и пригрозил вторжением в Украину белорусской армии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поговорил с Лукашенко и попытался объяснить ему невозможность войны между Беларусью и Украиной и отговорить от прямого вступления в войну.

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Война с РФ Беларусь Кулеба

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