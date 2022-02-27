Прем'єр Британії сумнівається у щирості Росії вести мирні переговори

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сумнівається у щирості мирних переговорів, запропонованих Росією для завершення війни Україні.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що відбувається на європейському континенті, це абсолютна катастрофа. І президент Путін вирішив провести війну вибору проти народу України. Він завдає невимовних страждань, насильства абсолютно безневинному населенню", - сказав Джонсон.

"Якщо він хоче зупинитись, якщо він хоче піти, якщо він хоче вести переговори, це дуже хороші новини. У мене є сумніви, я мушу вам сказати. Поки я не бачив нічого в його поведінці, що змусило б мене думати, що він може бути щирим. Але якщо це так, то ми маємо використати всі можливості, але ясно, що йому потрібно вивести свою військову машину з України", - додав прем'єр.

У неділю Офіс президента України повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".