Премьер Британии сомневается в искренности России вести мирные переговоры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сомневается в искренности мирных переговоров, предложенных Россией для завершения войны Украине.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

"То, что происходит на европейском континенте, — это абсолютная катастрофа. И президент Путин решил вести войну выбора против народа Украины. Он причиняет невыразимые страдания, насилие, страдания совершенно невинному населению", - сказал Джонсон.

"Если он хочет остановиться, если он хочет уйти, если он хочет вести переговоры, это очень хорошие новости. У меня есть сомнения, я должен вам сказать. Пока я не видел ничего в его поведении, что заставило бы меня думать, что он может быть искренним. Но если это так, то мы должны использовать все возможности, но ясно, что ему нужно вывести свою военную машину с Украины", - добавил премьер.

В воскресенье Офис президента Украины сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".